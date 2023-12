METEO: ultimi sussulti freddi e instabili, a breve cambia tutto

Risveglio piuttosto freddo per la nostra penisola, merito dell'intrusione di aria fredda dai Balcani che sta sferzando principalmente centro e sud con sostenuti venti di grecale. La perturbazione si sta velocemente allontanando, pertanto siamo nella fase conclusiva di questa ondata di maltempo abbastanza irrisoria.

Gli ultimi piovaschi interesseranno quest'oggi Sicilia, Calabria ionica e Salento. Inoltre avremo fiocchi di neve sparsi in Appennino, tra Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria, perlopiù oltre i 900 metri di quota.

La perturbazione si allontanerà dapprima sulla Grecia per poi dirigersi addirittura sulle coste nord-africane, lasciando l'Italia per almeno 2-3 giorni. Nel frattempo l'anticiclone ingloberà tutto lo Stivale e l'Europa occidentale, dando inizio a una fase nettamente più stabile.

Tuttavia ci sono delle piccole novità per il 20-21 dicembre, proprio a ridosso del solstizio d'inverno. L'attuale perturbazione, che nel frattempo avrà raggiunto il nord Africa, tenderà a risalire gradualmente verso l'Italia andando a coinvolgere principalmente il sud. Insomma tra mercoledì e giovedì potrebbero tornare delle piogge sul Meridione. Inoltre un'altra piccola perturbazione raggiungerà la Spagna, andando a minare la resistenza dell'anticiclone.

Per il resto d'Italia non ci saranno grandi variazioni, anzi avremo a che fare con frequenti nebbie e nubi basse. A livello barico, tuttavia, questo calo di pressione e geopotenziali nel Mediterraneo potrebbe essere determinante per l'arrivo di nuove ondate di maltempo a ridosso di Natale!