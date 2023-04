Meteo: ultimi ROVESCI o TEMPORALI su alcune regioni, poi pausa in attesa di altro MALTEMPO

Di seguito, la riflettività del radar per vedere dove sta piovendo al momento in Italia:

Preziose piogge sono ancora presenti su parte delle regioni settentrionali. Nella giornata di ieri solo una parte del nord ha festeggiato il ritorno della pioggia, ma senza perturbazioni democratiche diventa molto difficile accontentare tutti. Una di queste potrebbe arrivare nella giornata di lunedi 24 aprile, ma ne parleremo in altra sede.

Cosa capiterà nella giornata odierna, venerdi 21 aprile? L'instabilità al nord dovrebbe lentamente attenuarsi nell'arco della giornata, ma vediamo la sommatoria delle precipitazoni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina:

Al nord rovesci al mattino sulle alte pianure, ma in via di attenuazione nell'arco della mattinata. Nel pomeriggio eventuali fenomeni si concentreranno nelle aree montuose per poi attenuarsi definitivamente in serata. Qualche rovescio pomeridiano sarà probabile anche nelle aree interne del centro, per il resto tempo asciutto.

Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 16 di oggi, venerdi 21 aprile - si consiglia di ingrandire l'immagine:

Punte di 22° sulla Sardegna, sulla Sicilia e sul medio Tirreno. Più freschi i valori al nord-ovest.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese per la giornata di domani, sabato 22 aprile, in Italia:

Sarà una giornata quasi completamente asciutta se si eccettuano piovaschi nelle aree interne del centro e del meridione nel pomeriggio. Temperature in lieve aumento su tutta la Penisola.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località