METEO: ultimi ROVESCI o NEVICATE in attesa dell'alta pressione

Fiocchi di neve sulla Capitale questa mattina presto. Foto di Leonardo Orlandi

L'insidiosa goccia fredda proveniente da est, ha determinato spruzzate di neve al centro che a tratti hanno raggiunto anche le zone di pianura. In genere scarsi o nulli gli accumuli al suolo. Ora la goccia fredda si dirige verso la Sardegna orientale dove determinerà un peggioramento nelle prossime ore con neve però solo oltre i 700-800 metri.

Si tratta delle ultime battute della fase fredda che sta interessando l'Italia da qualche giorno. Diamo però un'occhiata all'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo in Europa nelle ultime ore:

Tra il medio Tirreno e la Sardegna si nota la goccia fredda sopra menzionata. L'aria fredda continua ad affluire da nord-est sulla nostra Penisola e così sarà ancora per tutta la giornata di domani. Da venerdi invece l'alta pressione si piazzerà sull'Italia, stoppando vento e fenomeni, facilitando nebbie ed inquinamento specie sulle pianure.

La prima mappa mostra la situazione meteo prevista in Italia fino alle 20 di questa sera:

Al nord tutto sereno; al centro residue nevicate in Appennino sopra i 400-500 metri, ma in via di attenuazione in giornata. Peggiora invece sulla Sardegna orientale con rovesci e neve sopra i 700-800 metri. Qualche rovescio o nevicata sopra gli 800-1000 metri anche in Sicilia, per il resto assenza di fenomeni. Ancora venti forti da nord-est su tutta l'Italia e temperature rigide specie al sud e lungo il versante adriatico.

Per domani, giovedi 13 gennaio, ultimi piovaschi sulla Sicilia e le regioni estreme con ancora qualche nevicata sopra i 1000 metri; tutto sereno altrove. Ancora venti da nord-est sostenuti ovunque, ma in attenuazione a partire dal nord. Temperature in leggero aumento.

