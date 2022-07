METEO: ultimi fenomeni su alcune regioni, l'anticiclone spinge verso l'Italia!

Non ci sarà spazio per altre rapide perturbazioni: da oggi l'anticiclone africano tornerà ad affacciarsi prepotentemente verso il Mediterraneo centrale dando inizio ad un nuovo periodo stabile ovunque e via via sempre più caldo.

Gli ultimi fenomeni si consumeranno oggi sulle regioni adriatiche, dopodiché spazio ai cieli sereni da nord a sud almeno fino al 4-5 agosto!

Ad interrompere momentaneamente il caldo intenso ci penserà il maestrale esclusivamente sul medio-basso Adriatico e al sud tra domenica e martedì. Sul resto d'Italia, invece, le temperature inizieranno nuovamente a salire e a portarsi oltre i 34-35°C.

Dunque è ormai certo che i primi giorni di agosto si riveleranno stabili e caldi quasi ovunque. Anche il gradevole maestrale non avrà vita lunga: tra martedì e mercoledì il vento cesserà ed il caldo potrà avvolgere anche le regioni adriatiche e quelle meridionali.

Per un nuovo cambiamento potrebbe essere necessario attendere il prossimo week-end, quello del 6-7 agosto, quando un nuovo affondo atlantico potrebbe riportare i temporali a partire dal nord. Questa tendenza, tuttavia, richiederà assolutamente conferme nei prossimi aggiornamenti.