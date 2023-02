Meteo: ultime ore di stasi, poi ci tufferemo nel MALTEMPO e nella NEVE

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

Continua anche oggi il pellegrinaggio di nubi poco consistenti da ovest verso est, in un contesto molto mite. Scarse, se non nulle le piogge e limitate al settore di nord-ovest, spesso sottoforma di pioviggine. Questa situazione andrà avanti per tutta la giornata odierna e quella di domani, sabato 25 febbraio.

Puntate però lo sguardo in alto. Si nota un fronte freddo in discesa dall'Europa settentrionale verso sud. Sarà questo che accompagnerà l'irruzione di aria fredda che si farà sentire da noi tra domenica 26 e lunedi 27 febbraio. Ne riparleremo diffusamente nell'arco della mattinata su MeteoLive!

Intanto, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina:

Piovaschi si faranno vedere segnatamente sulla Liguria, la Toscana, l'Umbria, le Marche e la Sardegna. Pioviggini sulle pianure del nord. Sul resto d'Italia tempo asciutto ed anche soleggiato al meridione.

Molto miti i valori termici previsti oggi sul nostro Paese attorno alle ore 15:

Punte di 21° nel sud della Sardegna e nel Foggiano, 20° in Sicilia e 18° sull'Emilia Romagna, la bassa Lucania e la Calabria ionica.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese per domani, sabato 25 febbraio:

Non cambierà ancora nulla: qualche piovasco al centro, specie in Adriatico e dal pomeriggio-sera sulla Sardegna e il medio-basso Tirreno, per il resto tempo asciutto. Clima sempre mite ovunque.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località