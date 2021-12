METEO: ultime note di variabilitÃ , poi SUPER ANTICICLONE in azione!

Ultime nevicate in quota sulle Alpi ed ultimi piovaschi al sud, dettati da un residuo flusso di correnti nord-occidentali che fa capo alla rimonta dell'alta pressione sulla Penisola Iberica. L'immagine satellitare in movimento, che ritrae il tempo in Europa nelle ultime ore, spiega molto bene la situazione:

Osservate come spinge l'alta pressione da ovest. Ha già fatto piazza pulita di nubi e piogge su tutto il settore occidentale dell'Europa. In Italia è ancora attivo un flusso nord-occidentale che dovrebbe attenuarsi entro la giornata di domani.

Si entrerà quindi nel tunnel della stasi meteorologica e qui rimarremo almeno fino all'inizio della settimana prossima, con tanta nebbia, inquinamento, mitezza in quota e completa assenza di fenomeni. Una situazione che ricorda gli inverni più bui dell'ultima storia recente.

Ecco comunque le previsioni per la giornata odierna in Italia:

Residue nevicate sui settori esteri delle Alpi oltre i 2000 metri, ma in attenuazione nell'arco della giornata. Nubi e qualche isolato piovasco tra la Sicilia settentrionale, la bassa Calabria e il Gargano. Su tutte le altre regioni cielo poco-nuvoloso o variabile per il transito di nubi alte e sottili. Banchi di nebbia su diversi settori della Pianura Padana, in dissolvimento solo parziale nell'arco della giornata. Ancora vento forte da nord-ovest su Alpi, Sardegna e regioni meridionali, ventilazione debole altrove.

Per domani, venerdi 31 dicembre, alta pressione sull'Italia: mitezza esasperata sui monti, nebbia in Valpadana e nubi basse su alcune aree del Tirreno. Ventilazione in attenuazione ovunque.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

