METEO: ultime INCERTEZZE su alcune regioni, poi STABILITA' per tutti

La nostra Penisola resterà inserita in un flusso freddo nord-orientale ancora per 24 ore. Successivamente, l'alta pressione metterà tutto a tacere, zittendo sia il vento che i fenomeni durante il prossimo week-end; le immagini satellitari in movimento risultano molto eloquenti:

A parte i settori orientali dell'Europa, sul resto del Continente le nubi sono davvero poche, segno della presenza di un forte anticiclone. La nostra Penisola, ancora per oggi, si trova esposta a correnti fredde da nord-est che determinano qualche precipitazione sulla Sicilia e le aree estreme.

Nei prossimi giorni l'alta pressione ci interesserà direttamente ed anche questi pochi fenomeni tenderanno ad attenuarsi, lasciando spazio a nebbia, smog e mitezza sui rilievi.

La prima mappa mostra il soleggiamento previsto in Italia nella giornata odierna, tra le 9 e le 15:

Tempo soleggiato quasi ovunque. Addensamenti saranno presenti sulla Sardegna meridionale e la Sicilia dove non escludiamo qualche rovescio. Ancora venti da nord-est abbastanza sostenuti, ma temperature in aumento ad iniziare dalle regioni settentrionali.

Questa invece è la previsione del soleggiamento per domani, venerdi 14 gennaio, sempre tra le 9 e le 15:

C'è davvero poco da dire: soleggiato ovunque con attenuazione delle correnti nord-orientali e temperature in aumento.