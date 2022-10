Meteo: ultime INCERTEZZE, poi spazio al SOLE e al CALDO ANOMALO

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

Il nord Italia è ancora lambito da corpi nuvolosi che scorrono molto piu a nord. L'alta pressione si appresta a sferrare un attacco vincente su tutti i fronti e tra giovedi e sabato raggiungerà la sua fase culminante, facendo piazza pulita di nubi e fenomeni e regalando all'Italia temperature praticamente estive.

Andiamo con ordine. La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di mercoledi 26 ottobre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

Ancora soleggiamento un po' compromesso al nord dove non si escludono residue pioviggini tra la Liguria e il basso Piemonte, in attenuazione nel pomeriggio. Un po' di nubi anche sul Tirreno e la Sardegna, per il resto soleggiamento ottimo.

Questo il quadro termico previsto per oggi pomeriggio alle ore 15:

Piena estate sulle due Isole Maggiori con 31°; 29° sulla bassa Lucania, 28° nel Foggiano, 27° sulla Calabria Ionica e molte aree del centro Italia e del nord-est con 25-26°!

Infine, questo è il soleggiamento atteso in Italia per domani, giovedi 27 ottobre, sempre tra le 9 e le 16:

Ancora un po' di nubi al nord e sulla Sardegna, ma in genere di tipo medio-alto. Soleggiamento buono o discreto altrove. Ulteriore aumento delle temperature al nord e al centro.

