METEO: ulteriori NEVICATE sul medio Adriatico e sul meridione sino in collina, ventoso e freddo quasi ovunque

SITUAZIONE: una massa d'aria fredda seguita ad investire il medio Adriatico e il meridione da nord-est, ma con riflessi anche sul resto del Paese. Ne derivano condizioni di instabilità che riguardano segnatamente Marche, Abruzzo, Puglia, Lucania, nord Sicilia, Calabria interna, con rovesci di neve sino a quote collinari e venti tesi e gelidi, come mostra la mappa qui sotto, che evidenzia i fenomeni attesi sino alle 18 di oggi:

Ed ecco le temperature previste a 1500m alle 12 di oggi, in verde i valori attorno o inferiori allo zero, in giallo e marrone quelli superiori:

Anche la moviola satellitare mette in evidenza la circolazione fredda presente sull'Italia meridionale e sul medio Adriatico:

EVOLUZIONE: mercoledì il flusso nord orientale si attenuerà parzialmente ma al sud e sul medio Adriatico persisterà un po' di instabilità e di freddo con possibili residui rovesci sulle zone già citate; tra giovedì e venerdì inserimento di un primo modesto corpo nuvoloso da nord-ovest con annuvolamenti irregolari tra nord e centro ma con fenomeni davvero sporadici ed isolati; nel contempo persistenza di una residua corrente fredda da nord-est al sud con locali acquazzoni e spruzzate di neve in Appennino oltre i 900m.

FINE SETTIMANA: sabato la coda di una debole perturbazione porterà nuvolaglia al nord e sulle centrali tirreniche; su queste zone non si esclude la possibilità di qualche precipitazione sparsa, nevosa sulle Alpi oltre i 1600m. Domenica netto miglioramento grazie all'affermazione di un campo di alta pressione.



ANTICICLONE: l'anticiclone in arrivo all'inizio della prossima settimana con garanzia di tempo buono e piuttosto mite, potrebbe essere insidiato dapprima da un rientro di correnti più fredde sul medio e basso Adriatico già tra mercoledì 31 marzo e venerdì 2 aprile, ma ancor più dall'intervento di una nuova massa d'aria fredda in discesa per la Pasqua, domenica 4 aprile, come mostra questa proiezione:

Le possibilità di un cambiamento così importante vengono solo parzialmente confermate dall'analisi della media degli scenari del modello americano, che prevede effettivamente uno spostamento dell'alta pressione verso il nord Europa, ma limita l'azione fredda da nord ad una corrente settentrionale, senza risvolti depressionari:

Questo significa che la previsione per la Pasqua è ancora tutta da scrivere, seguite i nostri aggiornamenti.

OGGI da notare:

-il nuovo temporaneo rinforzo dei venti dai quadranti nord-orientali

-il clima ancora invernale al sud e sul medio Adriatico

-i rovesci nevosi sino in collina su Abruzzo, Molise, Lucania, Calabria, Sannio, Irpinia, nord Sicilia, prevista neve sull'Etna.

