Meteo: TUTTO SCORRE (da ovest verso est), anche il MALTEMPO!

"Panta rei", ovvero "tutto scorre", celebre aforisma attribuito al filosofo Eraclito. Scorre anche il meteo sull'Europa e sull'Italia, ma stante le correnti troppo intense, tutto "scorre troppo velocemente" per avere le precipitazioni preziose per i nostri terreni, che su alcune regioni si presentano già arsi dopo il solito inverno inesistente.

Ci sono comunque alcune aree fortunate che prendono queste correnti in faccia (effetto stau)...e allora l'aiuto dei rilievi diventa di vitale importanza per consentire rovesci anche di buona fattura, come ad esempio è successo ieri in Toscana. Tuttavia, le piogge attese in Italia sono altre e si spera arrivino al più presto.

Iniziamo con l'immagine satellitare in movimento che mostra appunto lo scorrere dei sistemi nuvolosi da ovest verso est:

Un lungo treno di correnti miti che arriva direttamente dall'Oceano. Il corpo nuvoloso che vedete sulla sinistra dell'immagine attraverserà l'Italia tra la serata odierna e la giornata di domani, mercoledi 8 marzo, ma con effetti limitati a qualche rovescio al centro e al sud. Nel fine settimana potrebbe addirittura tornare l'alta pressione, ma non dovrebbe essere un dominio assoluto.

Vediamo allora dove potrebbe piovere in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, mercoledi 8 marzo:

Rovesci possibili sulla Toscana, regione in assoluto maggiormente esposta a questo tipo di circolazione. Altri piovaschi saranno possibili sulla Sardegna, il Friuli e la Campania. Su tutte le altre regioni tempo asciutto.

Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi, martedi 7 marzo:

Valori miti ovunque con punte di 18° nel sud della Sardegna e 17° sulla Sicilia orientale.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese per l'intera giornata di domani, mercoledi 8 marzo:

Nevicate sui settori confinali della Val d'Aosta oltre i 1800 metri. Piovaschi lungo il Tirreno e le aree interne del centro, per il resto tempo asciutto. Ventoso per venti da ovest e clima mite.

