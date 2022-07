METEO: tutto pronto per una nuova ondata di caldo

Nel corso della notte un po' di piogge e isolati temporali hanno attraversato il medio-basso Adriatico e la Basilicata, riuscendo a garantire accumuli di pioggia estremamente necessari seppur di poco conto. Tutto merito di un flusso più fresco proveniente dai Balcani che scorre sul bordo orientale dell'anticiclone africano.

Nelle prossime ore, tuttavia, il tempo risulterà molto stabile praticamente ovunque: l'anticiclone africano inizierà una nuova espansione verso est e verso nord, andando ad inglobare tutto lo Stivale per quasi tutto il prosieguo di settimana.

Col rinforzo dell'alta pressione e con l'arrivo di masse d'aria più calde dalla penisola iberica e dal Sahara occidentale non potremo che assistere ad un inesorabile aumento delle temperature.

Quest'oggi il clima si manterrà gradevole su tutto il sud e parte del lato adriatico, mentre in pianura Padana, Toscana e Sardegna il caldo inizierà a farsi sentire con una certa intensità. Ci aspettiamo, infatti, massime di 33-34°C.

Ben poco rispetto a quanto previsto nei prossimi giorni: sia giovedì che venerdì saranno due giornate molto calde su tutto il nord, con picchi vicini ai 37-38°C!

Caldo che persisterà anche nel week-end e con altissima probabilità ad inizio prossima settimana, quando la colonnina di mercurio potrebbe spingersi ancor più in alto non solo al nord ma anche al centro e al sud (come anticipato in questo articolo).