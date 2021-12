METEO: tutto pronto per l'Immacolata sotto la NEVE al NORD

La neve si avvicina a grandi falcate alla regioni settentrionali italiane, sotto le spoglie di una perturbazione ben visibile dalle immagini satellitari di questa mattina:

Sulla sinistra dell'immagine in movimento è ben visibile il corpo nuvoloso presente sulla Francia. Sarà questo che determinerà la neve al nord, specie al nord-ovest, nella giornata di domani, mercoledi 8 dicembre.

Andiamo però con ordine; la giornata odierna vedrà una tregua del maltempo sulla nostra Penisola; la prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni previste oggi sul nostro Paese fino alle ore 20 di questa sera:

Piovaschi residui saranno presenti su Abruzzo, Sicilia, Calabria e Puglia, ma tenderanno ad attenuarsi in giornata. Su tutte le altre regioni bel tempo. Nubi in aumento al nord-ovest in serata, senza piogge. Ancora venti tesi da nord sul medio-basso Adriatico e al sud, deboli altrove, tendenti a divenire meridionali sui bacini di ponente.

Questa invece è la tendenza per la giornata di domani, mercoledi 8 dicembre:

Maltempo al nord con neve in pianura al nord-ovest, con sforamenti anche lungo le coste savonesi e genovesi . Rovesci al centro e sulla Sardegna, tempo più stabile invece al sud, ad eccezione della Campania che avrà già i primi rovesci. Temperatura in crollo al nord, specie al nord-ovest, in calo anche al centro, in aumento al sud. Ventoso ovunque e mari localmente agitati. Seguiranno dettagli in mattinata.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

