METEO: è' tutto pronto per l'arrivo delle PIOGGE sull'Italia!

Ultime ore di sole sull'Italia, poi alcune regioni proveranno ad uscire dal tunnel della siccità che dura ormai da oltre 4 mesi. Per colmare un disavanzo del genere servirebbero alcune perturbazioni in serie, ma intanto iniziamo con il "far cadere acqua dal cielo".

L'immagine satellitare in movimento questa mattina è molto eloquente:

Tra le Baleari e la Sardegna si nota il primo corpo nuvoloso che nella serata odierna sarà sulle regioni di nord-ovest dove apporterà le prime precipitazioni. Il sistema frontale si avvita attorno ad un minimo che nella giornata di domani sarà centrato tra la Corsica e la Sardegna. Il ventaglio piovoso dovrebbe essere in grado di bagnare la Sardegna, il Tirreno e gran parte delle regioni settentrionali, almeno quelle poste a sud del Po.

Veniamo ora alle piogge nel dettaglio. La prima mappa mostra le piogge attese in Italia fino alle 20 della giornata odierna, mercoledi 20 aprile:

Sul nord-ovest (Liguria occidentale e basso Piemonte) primi piovaschi nell'arco della giornata seguiti da un peggioramento più serio tra la sera e la notte con piogge abbastanza estese, in estensione al resto del nord, all'alto Tirreno e la Sardegna. Su tutte le altre regioni tempo ancora asciutto, ma con Scirocco in rinforzo ad iniziare dal Tirreno e la Sardegna.

La prima perturbazione entrerà nel vivo della scena italiana nella giornata di giovedi 21 aprile. Ecco la sommatoria delle precipitazioni in Italia fino alle 8 di venerdi 22 aprile:

Pioggia praticamente su tutto il centro-nord ad eccezione forse delle aree più settentrionali vicine alle Alpi. Tempo asciutto invece sul medio-basso Adriatico e al meridione ad eccezione della Campania e la Sicilia occidentale.

Temperature in calo e venti a circolazione ciclonica attorno ad un minimo posto tra la Corsica e la Sardegna.

