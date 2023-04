METEO: tutte le PIOGGE della settimana e la tendenza successiva, chissà se riuscirà a piovere anche al nord...

Su diverse regioni è piovuto, anche se non in modo abbondante, ma su gran parte del nord continua a non cadere una sola goccia d'acqua, il Piemonte occidentale si trova poi in uno stato quasi desertico.



Cosa succederà questa settimana? Un momento piovoso per tutto il nord è atteso finalmente giovedì, grazie al passaggio di una veloce onda perturbata, che attraverserà tutti i settori tra la notte e il mattino, qui la carta barica e sotto la sequenza piovosa:

Il passaggio secondo il modello europeo sarà modesto, vediamo cosa ne pensano gli altri modelli a partire dal modello canadese GEM, molto più generoso:

E poi ecco anche il modello inglese UKMO, che vede colpita bene la Lombardia, ma sempre ai margini il povero Piemonte occidentale, ma con quelle correnti da sud-ovest previste non potrebbe andare diversamente:

Del resto anche il modello francese Arpège prevede una evoluzione simile:

A seguire il fronte aria più fresca innescherà condizioni di instabilità lungo le zone interne ed appenniniche del centro-sud nella giornata di venerdì, come vediamo dalla mappa qui sotto:

Nel fine settimana una nuova figura depressionaria riuscirà a sfondare nel Mediterraneo, interessando sabato solo le regioni centrali e il Triveneto, saltando tanto per cambiare il nord-ovest, qui la carta barica e sotto la sequenza piovosa:

Mentre per domenica 17 aprile tutto il maltempo andrà concentrandosi al sud con piogge e temporali anche di una certa rilevanza:

C'è anche l'ipotesi di una recrudescenza dei fenomeni sul nord-ovest nella notte su lunedì 18 aprile, ma si parla davvero solo di qualche modesto rovescio, peraltro nemmeno troppo probabile:

L'evoluzione per la prossima settimana non vede più l'anticiclone abbracciarci completamente (ed è già un miracolo) ma spingersi ancora verso la Scandinavia innescando correnti da est sempre fresche e relativamente instabili tra martedì 18 e mercoledì 19 aprile:

Se questa linea di tendenza venisse confermata NON assisteremo a nessuna fase calda prematura almeno sino al 25 aprile.