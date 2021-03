METEO: trionfo dell'anticiclone con sole, mitezza ma anche locali nebbie sulle coste

SITUAZIONE: una zona di alta pressione va rafforzandosi notevolmente nel Mediterraneo, regalando 72 ore di grande mitezza, con punte termiche sino a 25°C. Locali nebbie da avvezione calda sono e saranno presenti tra la notte e il mattino lungo le coste, specie quelle dell'Adriatico. Qui una mappa barica che mostra l'exploit dell'anticiclone:

TEMPERATURE: ed ecco un quadro delle temperature massime previste per la giornata di martedì 30 marzo, ma assimilabile anche alla giornata odierna, mentre per mercoledì e giovedì è previsto un ulteriore rialzo dei valori anche in Adriatico e al sud:

EVOLUZIONE: da giovedì 1, ma in maniera più marcata tra venerdì e sabato, è possibile che intervengano infiltrazioni di aria fresca in quota da nord, rendendo un po' instabile il tempo sui rilievi alpini, il Triveneto e le zone interne del centro e del sud, con risvolti anche temporaleschi a carattere locale, di cui vi daremo conto con maggiore precisione nei prossimi aggiornamenti.

CAMBIAMENTO: per Pasqua e Pasquetta l'Italia diverrà sede di un blanda circolazione depressionaria che dispenserà rovesci sparsi al centro e sulla Sardegna, in estensione parziale anche a Campania e Molise, mentre per martedì 6 aprile è atteso l'affondo di una saccatura di origine artica che scaverà un minimo di pressione al suolo sul nord Italia, determinando un generale peggioramento.



Qui un paio di mappe che mettono in evidenza cosa potrebbe accadere il 6 aprile, dapprima vi mostriamo la media degli scenari del modello americano e poi la sua emissione ufficiale, molto simile:

OGGI: parziali e modesti addensamenti lungo il versante adriatico senza conseguenze e prevalenza di sole, locali nebbie sull'alto Adriatico in dissolvimento durante la mattinata, nubi basse sull'est della Sardegna, per il resto prevalenza di sole con punte sino a 22°C nel pomeriggio.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (pioggia/neve)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE

--------------------------------------------------------------------