Meteo: tregua troppo breve, spunta ad ovest la nuova perturbazione!

È una bella giornata di Sole per gran parte d'Italia: tutto merito dell'anticiclone proteso sul Mediterraneo, il quale dopo una lunga assenza è riuscito a farsi vivo tra una perturbazione e l'altra. Ma come potrete ben immaginare, sarà solo un anticiclone passeggero e prontamente sostituito da nuove correnti instabili nord-atlantiche.

Il satellite ci mostra chiaramente questo nuovo cambiamento del tempo alle porte dell'Italia! Ad ovest, sull'Europa occidentale, è presente una vasta saccatura fresca ed anche piuttosto ben organizzata.

Questa si muove verso est ed entro domenica lambirà il nord Italia. Il fronte caldo della perturbazione porterà i primi temporali sparsi e localmente forti al nord nella giornata di domenica, specie su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino. Nubi medio-alte in aumento un po' ovunque, ma nonostante ciò sarà una domenica stabile e molto mite.

Solo nel pomeriggio sarà probabile l'arrivo di locali temporali nei settori interni di centro e sud, in spostamento verso il lato adriatico. Si tratterà solo di fenomeni isolati e passeggeri, legati al fronte caldo della perturbazione che creerà un po' di scompiglio in attesa del fronte ben più corposo che avanzerà lunedì su gran parte dello Stivale. Ma del tempo di lunedì e martedì vi parleremo in un prossimo articolo.

Per quanto riguarda questo week-end avremo a che fare con temperature particolarmente gradevoli su tutto lo Stivale, sia oggi che domani. Le temperature massime potranno sfiorare i 22-23°C su gran parte della penisola e addirittura potremo raggiungere i 25°C su Sicilia, Sardegna, Calabria.