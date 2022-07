Meteo: transito instabile su parte d'Italia con TEMPORALI anche FORTI

Ecco l'ultima immagine satellitare della situazione di questa mattina in Europa:

Sulla Francia si nota l'area nuvolosa che spostandosi verso levante interesserà il settentrione e l'alta Toscana tra il pomeriggio e la serata. All'interno di essa sono presenti temporali anche intensi. Sul resto d'Italia non sono previsti fenomeni ed il clima sarà ancora piuttosto caldo.

Nel fine settimana, alta pressione in rimonta dopo le ultime incertezze sabato sull'Appennino centrale, in attenuazione.

La prima mappa mostra il soleggiamento atteso tra le 9 e le 16 di oggi, venerdi 29 luglio:

Tempo abbastanza buono su tutta l'Italia fino al primo pomeriggio. Tra il pomeriggio e la serata attività temporalesca in aumento ad iniziare dal nord-ovest, ma in estensione a quasi tutto il nord Italia entro la sera-notte. Fenomeni anche intensi ed accompagnati da grandine.

Qualche sforamento sarà probabile anche sull'alta Toscana, per il resto ottimo soleggiamento dove vedete il colore fucsia.

Dal punto di vista termico, ecco le temperature previste in Italia per il pomeriggio odierno attorno alle ore 16:

Temperature in calo al nord-ovest, per il resto punte di 37° in Sardegna e 35° su Sicilia, bassa Lucania e Foggiano.

Per domani, sabato 30 luglio, ultime incertezze sull'Appennino centro-meridionale, poi migliora per la rimonta dell'alta pressione.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

