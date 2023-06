METEO: tra venerdì e sabato qualche temporale sui versanti adriatici, poi DUE strade per fine giugno

Strappo temporalesco modesto ma comunque influente nel campo termico quello in arrivo tra venerdì 23 e sabato 24 sulle Venezie e il medio Adriatico. Un cavetto d'onda, si chiama così in gergo una modesta saccatura, riuscirà con molta fatica a farsi largo a sud delle Alpi, ma i temporali difficilmente coinvolgeranno anche le pianure occidentali del nord, nè il versante tirrenico.

Ecco la sommatoria dei fenomeni prevista sino a domenica 25 giugno, dove appare evidente che le aree più coinvolte dai fenomeni risulteranno le zone alpine e quelle orientali del Paese:

In seguito l'anticiclone tornerà a comandare la scena, ma quello azzorriano, dunque senza caldi esagerati, ma c'è ancora l'incognita di una fine del mese ancora abbastanza nebulosa. Due scenari molto diversi infatti si profilano all'orizzonte, segnale che qualcosa sicuramente accadrà nei termini di una certa INSTABILITA'.

Il modello americano prevede un disturbo da nord entro mercoledì 28 con qualche temporale ancora a spasso sulla Penisola, specie sui versanti adriatici:

Il modello europeo invece propende per una saccatura ben più spettacolare in grado di abbracciare in parte anche il nostro settentrione entro giovedì 29 giugno, determinandovi rovesci e temporali sparsi:

In DEFINITIVA: cosa succederà? E' probabile che non sia ancora arrivato il momento delle calme estive, sin quando si vedranno queste mappe i disturbi continueranno. Il punto è che a giugno queste scorribande atlantiche non sono affatto una rarità e non vi è nulla di eccezionale in questi movimenti barici, come invece si vorrebbe far passare.