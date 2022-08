Meteo: tra SOLE e qualche TEMPORALE, ma occhi puntati ai prossimi giorni

L'estate non è più quel mostro di stabilità e caldo che abbiamo imparato a conoscere nel mese di luglio e nei primi giorni di agosto. La stagione sta subendo attacchi da parte delle correnti atlantiche che nella giornata di ieri hanno dato molti temporali al nord e al centro.

Diamo subito un'occhiata alle immagini satellitari che ritraggono il tempo delle ultime ore in Europa:

La prima perturbazione temporalesca si attarda al meridione, ma viene sfaldata dall'alta pressione. Sulla sinistra dell'immagine una seconda perturbazione che inizierà a dare effetti sul settore di nord-ovest dal pomeriggio di domani, per poi estendersi tra giovedi e venerdi a tutto il nord e il centro.

La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di oggi, martedi 16 agosto ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Avremo una giornata variabile, ma con prevalenza di schiarite. Qualche temporale possibile al nord (specie nord-ovest) e nelle aree interne del centro durante le ore pomeridiane. Per il resto tempo asciutto.

Questo invece è il quadro termico atteso per oggi pomeriggio in Italia attorno alle ore 16:

Punte di 38° sull'est della Sicilia, 37° sulla Calabria Ionica e 35° nelle aree interne della Sardegna.

Infine, il soleggiamento atteso per domani, mercoledi 17 agosto, sempre tra le 9 e le 16:

Tempo in peggioramento al nord-ovest con rovesci o temporali dal pomeriggio. Nubi in aumento sulla Sardegna, per il resto soleggiato e molto caldo specie al sud e sulla Sicilia.

