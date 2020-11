METEO: tra sole e nubi, ma l'anticiclone regge la scena

SITUAZIONE: una zona di alta pressione è presente sul nostro Paese ma non impedisce un flusso di correnti mediamente nord-orientali, che determinano annuvolamenti parziali al nord-ovest, ma soprattutto sul medio Adriatico e al sud, dove si segnalano anche isolate piogge. Qui la situazione a Termoli in Molise, raggiunta da questo flusso debolmente instabile:

Qui invece la situazione tranquilla di Arabba nel bellunese, tra le Dolomiti venete: il paese rimane riparato dal flusso orientale umido e si gode il sole, così come gran parte del nord-est e delle regioni centrali tirreniche:

La mappa qui sotto chiarisce cosa stia accadendo su scala nazionale: i venti da ENE generano nubi e un po' di instabilità su medio Adriatico e soprattutto estremo sud con rovesci in mare aperto sullo Jonio, nel contempo apportano aria umida sul nord-ovest per effetto stau:

EVOLUZIONE: nel fine settimana una certa nuvolaglia raggiugerà il nord-ovest, legata ad una debole perturbazione che entro domenica mattina riuscirà al massimo a dispensare qualche debole precipitazione su Liguria ed ovest Alpi, nevosa oltre i 1800m, qui la mappa che segnala questo blando peggioramento:

Per il resto il tempo si manterrà buono e mite. Nel corso della prossima settimana è atteso un certo indebolimento del campo di alta pressione, che consentirà tra giovedì e venerdì l'ingresso di un altro corpo nuvoloso da ovest, deputato a portare qualche rovescio su Liguria, alto e medio Tirreno e Sardegna, ma l'affidabilità non è altissima.



CAMBIAMENTO: per assistere ad un cambiamento importante del tempo bisognerà probabilmente attendere la terza decade di novembre, quando il modello americano prevede l'affondo diretto di una saccatura nel cuore del Mediterraneo, ma per il momento si tratta solo di proiezioni. Seguite gli aggiornamenti!

