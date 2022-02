METEO: tra nuvole sparse e MITEZZA esasperata

Come di consueto, vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo in Europa questa mattina:

Sulla nostra Penisola si è instaurato un flusso molto mite da nord-ovest che fa capo ad una depressione posta sulla Danimarca. L'alta pressione è presente sul Mediterraneo occidentale e non consente l'ingresso diretto dei corpi nuvolosi sull'Italia. Ne derivano condizioni miti e variabili dove le schiarite rincorrono addensamenti nuvolosi in genere senza pioggia.

La prima mappa mostra il soleggiamento previsto per la giornata odierna, tra le 9 e le 15:

Nubi irregolari con forte vento di Maestrale sulla Sardegna. Nubi basse anche sulla Liguria senza fenomeni, nuvolosità sparsa anche al meridione sempre senza piogge. Banchi di nebbia sulla Pianura Padano-Veneta e vento di Favonio sul Piemonte settentrionale ed alta Lombardia con aumenti termici anche sensibili. Sul resto d'Italia tempo soleggiato e mite.

Questo invece è il soleggiamento atteso per domani, venerdi 18 febbraio, sempre tra le 9 e le 15:

Nubi basse in aumento su tutto il Tirreno e la Liguria dove saranno possibili pioviggini nel pomeriggio. Attenuazione del Favonio al nord-ovest e banchi di nebbia sulla Valpadana orientale. Per il resto cielo sereno e clima mite.

