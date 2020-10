METEO: tra mercoledì e giovedì nuovo MALTEMPO in arrivo

SITUAZIONE: l'Italia è ancora inserita in un canale depressionario che trasporta masse d'aria fresche ed instabili dal Tirreno verso il nostro meridione, generando rovesci sparsi, specie su Calabria tirrenica, nord Sicilia, Sardegna e, a carattere sparso, anche sulle restanti regioni, come mostra questa mappa:

EVOLUZIONE: mercoledì le correnti ruoteranno da WSW, sospingendo masse d'aria più umide in direzione della Liguria e del versante tirrenico; l'approfondimento di un minimo pressorio a ridosso dell'alto Tirreno favorirà un generale peggioramento che, entro giovedì mattina, coinvolgerà gran parte delle regioni, qui la sequenza dei fenomeni previsti tra mercoledì mattina e nella notte su giovedì:

Se è vero che i fenomeni più intensi sono attesi sul versante tirrenico, giovedì mattina precipitazioni importanti riguarderanno anche il nord-est e nel pomeriggio temporali colpiranno anche gran parte del sud; piogge più deboli sono attese sul nord-ovest. Tornerà anche a cadere la neve sulle cime appenniniche e su centro-est Alpi. Le temperature si manterranno al di sotto delle medie stagionali.



VERSO un MIGLIORAMENTO: da venerdì tempo in progressivo miglioramento, ma ancora per sabato attesa una moderata instabilità lungo il versante tirrenico e le zone interne del centro e del sud con qualche rovescio o locale temporale, da domenica progressiva rimonta di un cuneo anticiclonico ma ancora clima fresco per la stagione.



PROSSIMA SETTIMANA: l'alta pressione riporterà tempo buono inizialmente, ma da ovest interverrà una nuova insidia; un profondo vortice ciclonico ad ovest dell'Iberia comincerà a muoversi verso est, attivando correnti da sud ovest umide ed instabili al nord entro mercoledì 21, prodromo di una nuova fase perturbata; nel contempo al centro e al sud le temperature aumenteranno di alcuni gradi. Seguite gli approfondimenti.



OGGI da notare:

-i valori di temperatura sempre bassi per la stagione

-i rovesci previsti sul basso Tirreno

