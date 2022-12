METEO: tra FREDDO, pioggia ed un po' di NEVE

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che mostra il tempo in Europa nelle ultime ore:

Le regioni settentrionali sono raggiunte da aria fredda di matrice continentale che da tempo staziona sull'Europa centro-settentrionale. Il freddo si estenderà parzialmente anche al centro nelle prossime ore, mentre il meridione resterà sotto correnti miti atlantiche. La perturbazione che vedete sulla sinistra dell'immagine, interesserà la nostra Penisola nella giornata di domani, con qualche breve nevicata al nord anche in Pianura.

Andiamo con ordine. Questo e il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di lunedi 12 dicembre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Soleggiamento buono tra il Lazio, l'Umbria, la Sardegna orientale, l'Abruzzo e la Campania, oltre al settore alpino e prealpino. Soleggiamento mediocre invece altrove con piovaschi sul Mar Ligure e rovesci all'estremo sud ed in Sicilia.

Molto freddo al nord e nelle aree interne dell'Italia centrale. Ecco le temperature previste alle ore 14 di oggi, lunedi 12 dicembre:

Temperature anche sottozero nelle conche incassate tra Lazio e Abruzzo. Sulle pianure del nord valori non superiori a 5° in pieno giorno. Temperature più miti altrove con punte di 17° in Sicilia.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese per domani, martedi 13 dicembre:

Spruzzate di neve fino in pianura saranno possibili al mattino tra basso Piemonte, bassa Lombardia, Piacentino e zone interne della Liguria, con possibili fiocchi senza accumulo tra Genova e Savona.

Neve sopra i 300-400 metri sull'Appennino settentrionale, 800 metri su quello centrale. Rovesci anche intensi su Sardegna, basso Tirreno, Calabria e Sicilia. Molto freddo al nord e su parte del centro, mite al sud.

