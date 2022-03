Meteo: torna L'INVERNO sull'Italia nel week-end

Vi mostriamo le temperature rilevate questa mattina in Europa (si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo):

Tutta l'Europa centro-orientale è in condizioni di gelo con punte di -15°! Parte di questa aria fredda interesserà la nostra Penisola nel fine settimana specie al nord e lungo il versante adriatico, ma senza fenomeni importanti. Gli unici rovesci riguarderanno le due Isole Maggiori dove interverranno correnti più umide di Scirocco.

La seconda mappa mostra il soleggiamento atteso oggi in Italia tra le 9 e le 15:

Un po' di nuvolosità sarà presente al nord-ovest, sul Lazio e all'estremo sud; velature in arrivo sulla Sardegna, in genere soleggiato sul resto d'Italia. Temperature in calo ad iniziare dal nord-est. Non si prevedono piogge.

Questa invece è la situazione prevista per domani, sabato 12 marzo:

Aria fredda sulla Penisola con qualche nevicata sulle Alpi occidentali sopra i 400 metri. Rovesci sulla Sardegna, ma in un contesto mite per venti di Scirocco. Sul resto d'Italia tempo asciutto, ma freddo specie in Adriattico, al nord e nelle aree interne.

