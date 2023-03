Meteo: torna il SOLE ovunque, ma nel week-end si affaccia il MALTEMPO

Questa mattina vi proponiamo l'immagine satellitare in movimento che mostra il tempo in Europa nelle ultime ore:

Sull'Italia è presente una zona di alta pressione che non consente la penetrazione delle perturbazioni sul Mediterraneo. La nostra Penisola risulta appena lambita dal flusso perturbato con alcune velature o nubi alte in transito da ovest verso est.

Questa situazione resterà invariata fino alla giornata di sabato. Domenica invece è attesa una perturbazione che potrebbe portare un po' di pioggia al nord ed a seguire anche al centro-sud.

Andiamo con ordine. Questo è il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di mercoledi 22 marzo ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Velature o nubi alte che renderanno visibile il sole come dietro un vetro smerigliato saranno possibili su gran parte delle regioni centrali e sulle Isole. Sul resto d'Italia tempo soleggiato.

Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi, mercoledi 22 marzo:

Punte molto elevate per il periodo in Valpadana dove si raggiungeranno i 21-22°. 20° anche in Sicilia, sulla bassa Lucania e sul Foggiano, per il resto valori comunque molto miti.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per domani, giovedi 23 marzo, sempre tra le 9 e le 16:

Nubi basse su Liguria, Corsica, Sardegna nord-occidentale e basso Tirreno senza piogge. Un po' di nubi anche sulle Alpi centro-occidentali, per il resto soleggiato. Clima molto mite ovunque.

