Meteo: torna il sole, ma attenzione ai TEMPORALI pomeridiani!

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento a scala europea:

Una debole propaggine dell'alta pressione delle Azzorre che si mantiene ben defilata in Oceano, ha fatto piazza pulita degli annuvolamenti e sulla nostra Penisola il cielo si presenta sereno. Non si tratta però di una situazione stabile; non appena si accenderà la lampadina del sole, si svilupperanno nubi imponenti nelle zone interne con rischio di rovesci e temporali, con parziali sconfinamenti verso pianure e coste.

La prima mappa mostra la situazione incentrata sull'Italia attorno alle ore 17 di oggi pomeriggio:

Ecco i temporali che fioriranno in tutte le aree interne e montuose appenniniche, oltre ai settori alpini centro-orientali. Non si esclude qualche sconfinamento su pianure e coste. In serata tutto si attenuerà e il cielo tornerà sereno quasi ovunque.

Anche nella giornata di domani, mercoledi 24 maggio, la situazione non cambierà molto:

Maggiore attività temporalesca al nord sempre nel pomeriggio, eccetto Liguria e bassa pianura. Temporali anche nelle zone interne del centro, per il resto tempo asciutto.

Infine, queste sono le temperature attese in Italia alle ore 16 di questo pomeriggio:

Punte di 27° sulla Pianura Padana, 26° sull'alta Toscana e il Foggiano, 25° su Lazio e Sardegna. Altrove valori nel complesso gradevoli.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località