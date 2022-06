Meteo: temporaneo ritorno dei TEMPORALI al nord, CALDO in accentuazione altrove

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare del tempo in Europa nelle ultime ore:

Si nota un corpo nuvoloso che cerca di aggredire l'alta pressione. Si tratta in prevalenza di nubi medio-alte che non producono fenomeni di rilievo. Solo in prossimità delle Alpi e delle alte pianure vi sarà il rischio di temporali nell'arco della giornata. Da notare come al centro e al sud stia montando l'onda calda che raggiungerà il suo picco nelle prossime 36-48 ore.

Cosa capiterà nella giornata odierna, venerdi 3 giugno, in Italia? La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese fino alle 8 di domani mattina:

Ecco i temporali che prenderanno piede nel corso della giornata su Alpi, Prealpi e settori di pianura posti a nord del Po. Sul resto del nord e l'alta Toscana cielo nuvoloso con isolati piovaschi, mentre sul restante centro e al sud tempo asciutto e soleggiato, con temperature in ulteriore aumento.

Questa è la mappa del soleggiamento previsto in Italia tra le 9 e le 15 della giornata odierna:

Si notano le nubi al nord che si estenderanno anche a parte del centro. Si tratterà di nubi in prevalenza medio-alte, a parte le aree piu settentrionali del nord, dove pioverà. Al sud e sulla Sicilia invece sole pieno.

La giornata di domani, sabato 4 giugno, vedrà un miglioramento al nord, dove gli eventuali temporali diverranno sporadici e limitati alle Alpi. Su tutte le altre regioni bel tempo ed ancora più caldo.

