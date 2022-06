Meteo: TEMPORALI ancora protagonisti sulla scena italiana

Questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar che mostra i fenomeni presenti in Italia:

Correnti settentrionali soffiano sulla nostra Penisola, richiamate da una depressione sullo Ionio. Rovesci e temporali sono ancora attivi lungo il versante adriatico, nelle aree interne e al meridione, mentre sul resto d'Italia il tempo è asciutto.

Nelle prossime ore e nei prossimi giorni l'alta pressione darà una spallata alla circolazione instabile, deviandola verso la Penisola Balcanica. Questo permetterà di avere un fine settimana all'insegna della stabilità in Italia e con temperature in aumento.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese fino alle ore 20 di questa sera:

Ecco i rovesci e qualche temporale che si attarderanno lungo le regioni adriatiche e al sud. Fenomeni più intensi sulla Calabria Ionica e il Golfo di Taranto. In giornata si assisterà comunque ad un miglioramento ad iniziare dalle Marche e l'Abruzzo.

Su tutte le altre regioni tempo stabile e soleggiato. Ventilazione anche sostenuta dai quadranti settentrionali, temperature in ulteriore calo specie in Adriatico e al sud.

La terza mappa mostra il soleggiamento che avremo in Italia fino alle ore 15 di questo pomeriggio:

Ecco le nubi su tutto il versante adriatico e al sud. Ottimo soleggiamento invece al nord-ovest, sull'alto e medio Tirreno oltrechè sulla Sardegna.

Per domani, sabato 11 giugno, residui fenomeni tra la Puglia, la Lucania e la Calabria, ma in via di attenuazione, soleggiato altrove. Ancora venti sostenuti da nord al centro e al sud, temperature nel complesso accettabili.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località