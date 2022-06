Meteo: TEMPORALI anche PERICOLOSI su alcune zone d'Italia, vediamo dove

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

L'alta pressione africana tende leggermente a flettere sulle regioni settentrionali. L'intrusione di aria più fresca atlantica associata ad un cavo d'onda in movimento da ovest verso est innescherà nel pomeriggio odierno temporali anche violenti su parte del nord Italia, essenzialmente le zone poste a nord del Po.

Il nucleo temporalesco sta agendo in queste ore sulla Francia, mentre le nubi che vedete sulla Sardegna sono in genere medio-alte e lasciano cadere qualche sgocciolio misto a sabbia.

Cosa capiterà quindi nella giornata odierna in Italia? Questa è la mappa del soleggiamento previsto per oggi, tra le 9 e le 16:

Al mattino non si avranno fenomeni a parte qualche piovasco sulla Liguria e sulle Alpi. Nel pomeriggio temporali anche forti accompagnati da grandinate e colpi di vento interesseranno il Piemonte, la Lombardia e il Triveneto, ma essenzialmente i settori posti a nord del Po. A sud del Po vento violento di Marino specie sul basso Piemonte e Appennino Ligure, con raffiche anche attorno a 70-80km/h.

Nubi alte con sgocciolii misti a sabbia saranno presenti sulla Sardegna ed in tendenza sul medio Tirreno. Al sud ancora sole e tanto caldo, specie sulle regioni estreme.

Questo invece è il soleggiamento previsto tra le 9 e le 16 di domani, sabato 25 giugno:

Al mattino qualche piovasco in Liguria dato da nubi basse, ma in via di attenuazione. Nubi medio-alte al centro e parte del meridione; al nord rischio di qualche temporale sull'arco alpino centro-orientale tra pomeriggio e sera. Temperature più respirabili al centro e al nord, ancora caldo all'estremo sud ed in Sicilia.

