Meteo: TEMPORALI alla riscossa sull'Italia!

La goccia fredda che ha determinato molti problemi su diverse aree dell'Europa centrale con precipitazioni a carattere alluvionale, fa rotta verso la nostra Penisola. Il nucleo perturbato non darà per fortuna situazioni simili sul nostro Paese, ma genererà comunque un'ondata temporalesca in movimento da nord verso sud.

Ecco il "gorgo instabile" visto dall'occhio vigile del satellite questa mattina:

Il suo perno è sulle regioni settentrionali. Il calore del sole accentuerà il divario termico tra la quota e il suolo, mettendo in moto nubi a sviluppo verticale che nel pomeriggio daranno temporali su molti settori del centro-nord. La goccia fredda si porterà verso il centro e poi al meridione nel corso del fine settimana, trascinando con se i temporali e l'aria più fresca.

Cosa succederà nella giornata odierna, venerdi 16 luglio, in Italia? Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese fino alle ore 20 di questa sera:

Temporali molto probabili specie nel pomeriggio su quasi tutto il centro-nord ad eccezione del Piemonte e della Sardegna. Temporali più intensi al nord-est e nelle aree interne dell'Italia centrale con qualche sconfinamento verso le coste, soprattutto del Tirreno.

Al sud e sulle Isole ancora tempo buono, ma con temperature decisamente più accettabili.

Questa invece è la previsione per domani, sabato 17 luglio:

Temporali in azione su tutto il centro-sud peninsulare, specie nelle aree interne, ma con frequenti sconfinamenti anche lungo le coste. Piovaschi su Sicilia e Calabria, bel tempo su gran parte del settentrione e sulla Sardegna.

Brusco calo termico al centro-sud specie sotto i rovesci più intensi. Temperature in aumento invece al nord.

