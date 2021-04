METEO: temporali al centro e al sud, riflessi sul nord-est

SITUAZIONE: l'Italia è interessata da una perturbazione che indugia soprattutto al centro e al sud, determinando fenomeni temporaleschi soprattutto su basso Lazio, Campania, basso Tirreno, in estensione ad Abruzzo e resto del meridione nel corso della giornata. Focolai temporaleschi saranno probabili anche sul resto del centro e marginalmente sul Triveneto, come si nota da questa mappa prevista per il pomeriggio:

EVOLUZIONE: venerdì moderato maltempo al sud con piogge e temporali, migliora al centro, salvo rovesci pomeridiani sul medio Adriatico, bel tempo al nord, qui la mappa dei fenomeni previsti:

SABATO: ultimi rovesci al sud, in assorbimento, tempo migliore sul resto del Paese, grazie alla temporanea rimonta di un promontorio anticiclonico, qui le temperature massime previste:

DOMENICA e LUNEDI: bel tempo ovunque e clima caldo nelle ore pomeridiane, soprattutto nelle zone interne, sul Tirreno e sulla Valpadana, qui le temperature massime previste per domenica:

PEGGIORAMENTO: da martedì 27 depressione in arrivo da ovest con piogge al nord e qualche rovescio anche al centro. Secondo il modello americano il contributo di aria fredda in arrivo dal nord Europa, rinnoverebbe la fenomenologia anche per mercoledì 28, trasferendola poi sul centro Italia nella successiva giornata di giovedì 29 aprile.



Seguite comunque tutti gli aggiornamenti e i dettagli in giornata su MeteoLive.it!

