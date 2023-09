Meteo: è tempo dell'equinozio d'autunno, e che esordio!

Alle 08:49 di questa mattina è ufficialmente cominciato l'autunno astronomico con l'equinozio, momento in cui i raggi solari hanno colpito perpendicolarmente l'Equatore. Per puro caso siamo alle prese con un esordio d'autunno...autunnale! Il clima autunnale si fa sentire su gran parte del centro e del nord, grazie all'afflusso di aria fresca proveniente dal Nord Atlantico, che ha portato abbondanti piogge, temporali anche intensi e episodi di grandine.

Non possiamo dire lo stesso per il Sud, dove persistono caldo, umidità e afa, ma ciò durerà solo per poco. Infatti, nel corso della giornata odierna, anche il meridione sperimenterà un notevole calo delle temperature, grazie all'avanzata della perturbazione, accompagnata da piogge intense e forti temporali, alcuni dei quali potrebbero essere particolarmente intensi.

Entro stasera, l'intera penisola, dal nord al sud, sarà interessata da correnti d'aria molto più fresche, e l'alta temperatura degli ultimi giorni diventerà un lontano ricordo, probabilmente per molto tempo. Durante il weekend, il tempo rimarrà instabile e perturbato, in particolare sul versante Adriatico, dove si prevedono le precipitazioni più abbondanti. Via via ci sarà un miglioramento al Nord e sul lato tirrenico, dove domenica il sole tornerà a splendere.

Fresco, nuvole, piogge e temporali domineranno il meridione tra domenica e lunedì, poiché la massa d'aria fresca tenderà a stazionare sul Mar Ionio, formando una depressione che potrebbe influenzare negativamente le condizioni meteo sull'estremo Sud, almeno fino a metà della prossima settimana:

Il resto del mese dovrebbe vedere un rinforzo dell'alta pressione, il che significa che ci aspetta un aumento delle temperature, prevedibile dopo il passaggio di questa ampia massa d'aria fredda proveniente dal Nord Atlantico. Tuttavia, secondo le attuali simulazioni modellistiche, non sembra che tornerà un caldo eccessivo sulla nostra penisola; ci aspettiamo quindi temperature più miti, senza picchi estremi.