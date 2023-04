Meteo: tempo ancora INSTABILE su alcune regioni, PIOGGE e TEMPORALI, vediamo dove

Questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar per vedere dove sta piovendo in Italia in queste ore:

Rovesci sono presenti su parte del centro-sud, specie lungo il versante adriatico. Qualche pioggia è attiva anche sull'estremo nord-est, per il resto il tempo è buono. Nelle prossime 24-36 ore il vortice presente al sud tenderà ad attenuarsi, ma sarà ancora in grado di portare maltempo su alcune aree della nostra Penisola.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 7 di domani mattina, martedi 18 aprile:

Ecco i rovesci e temporali sul medio Adriatico e al meridione con rischio anche di grandinate e colpi di vento. Lungo il Tirreno e al nord fenomeni meno probabili, al massimo qualche rovescio nei settori interni tra il pomeriggio e la serata.

Dal punto di vista termico, queste sono le temperature attese in Italia nel pomeriggio di oggi attorno alle ore 16:

Punte di 20° sul nord-est e 18-19° in Valpadana. 19° anche sul medio Tirreno, piu freddo il versante adriaticio e le aree interne dell'Appennino.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domani, martedi 18 aprile:

Non cambia molto la situazione. Ancora rovesci o temporali al centro e al sud, più sole al nord a parte qualche piovasco di poco conto. Temperature invariate.

