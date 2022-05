Meteo: temperature GRADEVOLI e qualche TEMPORALE locale, ma durerà poco...

Questa mattina vi mostriamo le immagini satellitari in movimento che ritraggono il tempo delle ultime ore in Europa:

Correnti occidentali più fresche impongono un regime di variabilità su tutte le nostre regioni. Non sono al momento presenti precipitazioni se si eccettua qualche sporadico rovescio sulla fascia prealpina lombarda e la Liguria orientale.

Nei prossimi due giorni le correnti proporranno una nuova ondulazione: una depressione si insedierà sull'Iberia, mentre sul Mediterraneo e l'Italia avremo una nuova rimonta dell'alta pressione africana che porterà la seconda ondata di caldo in Italia, specie al centro e al sud.

Andiamo però con ordine. Questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 20 di oggi, lunedi 30 maggio:

Al nord locali piovaschi in Liguria al mattino, ma in attenuazione. Qualche temporale sulle Alpi centro-orientali tra pomeriggio e sera con locali sconfinamenti in pianura. Al centro qualche temporale nel pomeriggio tra entroterra toscano, Umbria e Marche, in attenuazione in serata.Su tutte le altre regioni nubi sparse con belle schiarite e assenza di fenomeni. Temperature ovunque su valori gradevoli.

Questa invece è la tendenza per domani, martedi 31 maggio:

Al nord rischio di temporali nel pomeriggio-sera su Alpi, Prealpi, con qualche sconfinamento verso le aree di pianura adiacenti. Sul resto d'Italia tempo asciutto a parte qualche piovasco nelle aree interne dell'Italia centrale nel pomeriggio, in attenuazione in serata. Temperature in aumento.

