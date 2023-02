Meteo, tappeto di sabbia desertica prima di pioggia e NEVE

L'immagine satellitare parla chiaramente: il Mediterraneo centrale è sovrastato da un vero e proprio tappeto di nubi alte provviste di grandi quantità di polvere sahariana, trascinata dal nord Africa dalle forti correnti meridionali. Tutto merito della depressione in via di approfondimento a ovest della Sardegna, un vortice che entro domani raggiungerà l'alto Tirreno e richiamerà le correnti molto fredde artico-continentali, le stesse che favoriranno nevicate fino a bassa quota su alcune regioni.

Ma in attesa di questo nucleo freddo bisognerà fare i conti con il fronte caldo di questa depressione, che sta trascinando sullo Stivale queste immense nubi di pulviscolo sahariano. La polvere desertica va a sporcare, per il momento, i nostri cieli rendendoli lattiginosi, ma con le prime piogge verrà trascinata anche al suolo.

Non è tutto: le temperature sono attese in ulteriore aumento su tutto il sud e il medio-basso Adriatico dove si attiveranno le correnti favoniche, cioè quelle più secche in discesa dalle montagne. Le temperature saliranno fin sui 22-24°C su diverse località tra Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Tra pomeriggio e sera le prime piogge si affacceranno su Sardegna, Lazio, Campania, Toscana, Marche, Liguria, Emilia Romagna. Domani invece il maltempo entrerà nel vivo: ci aspettiamo piogge al mattino al nord e gran parte del centro Italia, mentre dal pomeriggio avanzerà il forte calo termico su tutto il settentrione.

La neve raggiungerà le basse quote del Nordovest, a tratti anche le pianure occidentali per quel che riguarda il Piemonte, l'Oltrepò pavese e l'Emilia occidentale. Qualche rapida fioccata potrebbe interessare il Varesotto, Comasco, le vallate bergamasche e l'alto Milanese in Lombardia. Gli accumuli saranno più probabili sui settori pedemontani e in collina.