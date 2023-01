METEO: tappeto di nubi basse, nebbie e qualche pioviggine. Si avvicina il MALTEMPO

Il risveglio, quest'oggi, è identico a tanti altri delle ultime due settimane. Le solite nubi basse e le nebbie a rendere il tempo grigio e uggioso su gran parte del nord e sul Tirreno centro-settentrionale, poi il Sole in montagna e al sud. Insomma l'alta pressione è ancora qui nel Mediterraneo a farci compagnia.

Addirittura troviamo delle debolissime pioviggini in atto su Liguria, Piemonte, Lombardia (come del resto anche nei giorni scorsi), frutto dell'altissimo livello di umidità raggiunto in Val Padana.

Ma come già preannunciato nei giorni scorsi siamo alle porte di un cambiamento che vedrà quantomeno il ritorno della pioggia e di condizioni meteorologiche dapprima autunnali e successivamente invernali (termicamente parlando).

La pioggia farà visita a gran parte del nord nel corso di domenica 8 gennaio, poi anche al centro e al sud tra lunedì 9 e martedì 10. Insomma buona parte dello Stivale dovrà tirar fuori l'ombrello nelle prossime 48-72 ore.

La neve arriverà solo in montagna, sia sulle Alpi che in Appennino: la quota più probabile per trovare i fiocchi bianchi sarà attorno ai 1200-1400 metri sull'arco alpino, mentre in Appennino bisognerà spingersi ancor più su nella giornata di domenica e le prime ore di lunedì. Poi, tra lunedì sera e martedì, le temperature cominceranno a scendere e qualche fiocco potremo vederlo fin sui 1000 metri della catena appenninica.

Le temperature scenderanno ovunque entro martedì 10, complice l'ingresso di aria più fredda dai Balcani come risposta allo scivolamento della perturbazione verso est. Il tempo, però, tenderà gradualmente a migliorare ovunque seppur per poche ore!

Difatti, come visto in questo articolo, altre perturbazioni nord atlantiche potrebbero farsi largo nel Mediterraneo durante la seconda decade di gennaio.