Meteo: tanto sole ma ancora instabilitÃ  al nord-est, calo termico al sud

SITUAZIONE: dopo il transito della perturbazione di lunedì, che ha interessato quasi esclusivamente il nord, il tempo torna tranquillo ma una moderata instabilità insisterà ancora nel pomeriggio al nord-est almeno sino a giovedì. La rotazione delle correnti dai quadranti occidentali ridimensionerà le temperature sul meridione, dopo i picchi notevoli di caldo registrati ieri, qui sotto il tempo previsto per oggi:

Ecco invece le temperature previste per il pomeriggio di mercoledì 26; si notano in effetti valori di 26-27°C al sud, del tutto normali comunque per il periodo, per il resto si viaggerà sui 23-24°C come punte massime:

EVOLUZIONE: giovedì lieve accentuazione dell'attività temporalesca sul Triveneto e passaggio di un modesto corpo nuvoloso afro-mediterraneo a ridosso della Sicilia con qualche piovasco possibile, come mostra la mappa qui sotto:

FINE SETTIMANA: tra sabato e domenica aria fresca in arrivo da nord-est determinerà condizioni di instabilità al nord, specie a ridosso delle montagne ed occasionalmente anche sull'Appennino centro-settentrionale, tempo migliore altrove ma ancora con temperature assolutamente gradevoli, qui la sintesi del tempo previsto con in blu le aree a maggior rischio di rovesci:

CANALE DEPRESSIONARIO: la corrente fresca da nord-est scaverà un canale depressionario almeno sino a mercoledì 2 giugno; esso determinerà condizioni di instabilità e un calo delle temperature che tenderanno a portarsi al di sotto delle medie del periodo. Seguite comunque tutti gli aggiornamenti!