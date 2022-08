Meteo: tanto SOLE e CALDO sull'Italia, ma con qualche TEMPORALE

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

Una perturbazione lambisce le Alpi con annuvolamenti e qualche temporale, per il resto gran sereno. Nei prossimi giorni l'alta pressione africana dovrebbe flettere e garantire almeno dei temporali qua e la sull'Italia con qualche grado in meno.

La seconda mappa mostra il soleggiamento atteso per oggi in Italia, tra le 9 e le 16:

Ecco i temporali sulle Alpi specie nel pomeriggio e in serata. Nubi pomeridiane anche in Appennino, specie centro-meridionale, con qualche isolato fenomeno, per il resto sole spietato (dove vedete il colore fucsia).

Queste sono le temperature previste per oggi pomeriggio attorno alle ore 16:

Punte di 37-38° sulla Pianura Padana centrale ed orientale, 36-37° anche sul Tirreno e le aree interne del centro, 36° in Sardegna, sul Foggiano e la bassa Lucania. Altrove valori quasi ovunque superiori a 30°.

Poche le novità per domani, sabato 6 agosto, dal punto di vista atmosferico: forse qualche temporale in più sui rilievi, per il resto sole implacabile. Vi mostriamo infine il quadro delle temperature previste per domani, sabato 6 agosto, alle ore 16 circa:

Quadro termico ancora molto critico in Italia con punte di 38-40° sulle pianure del nord; 38° anche nelle aree interne del centro, 37° sulla bassa Lucania e 36° nel Foggiano e nel Lazio.

