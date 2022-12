Meteo: tanto MALTEMPO in arrivo, poi anche il FREDDO

Questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar per vedere dove sta piovendo in questo momento in Italia:

Le piogge legate alla prima perturbazione stanno interessando il nord e l'alta Toscana. Le altre regioni sono ancora in attesa. Il fronte in questione è accompagnato da correnti miti di Libeccio che stanno negando il freddo alla nostra Penisola, tranne sull'angolo nord-occidentale dove nevica a tratti anche a bassa quota.

Cosa capiterà oggi in Italia? Di seguito la sommatoria delle precipitazioni attese per l'intera giornata odierna sul nostro Paese:

Piogge e rovesci sparsi su quasi tutto il nord e il centro, oltre alla Sardegna occidentale fino ad arrivare in serata alla Campania. La neve si farà vedere in mattinata al nord-ovest sopra i 400 metri, ma con quota neve in rialzo. Sulle Alpi centro-orientali quota neve sui 1500-1600 metri.

Fenomeni meno probabili su Sardegna orientale, Marche, Abruzzo e al meridione ad eccezione della Campania.

Dal punto di vista termico, Italia letteralmente spaccata in due. Ecco i valori attesi attorno alle ore 14:

Temperature sotto i 5° in pieno giorno al nord-ovest e sotto i 10° al nord-est. Cambia tutto invece dalla Toscana in giù con valori molto miti e punte di 22° nel sud della Sardegna e 20° in Sicilia complice le correnti meridionali.

Diamo infine uno sguardo alla giornata di domani, sabato 10 dicembre:

Tempo in miglioramento al nord e sull'alta Toscana. Ancora maltempo dalla bassa Toscana verso sud con rovesci anche intensi tra il Lazio, la Campania e la Calabria Tirrenica. Meno probabili le piogge sul medio-basso Adriatico ed all'estremo sud. Temperature in aumento al nord, in lieve calo sul resto d'Italia.

