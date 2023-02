Meteo: tanto FREDDO sull'Italia e tornerà pure la NEVE

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

Ancora fredde correnti orientali soffiano sull'Italia. Nella giornata di domani, giovedi 9 febbraio, avremo il picco del freddo sul nostro Paese. Contemporaneamente, si sta scavando una depressione alle basse latitudini del Meditrerraneo che per 48-72 ore darà luogo a maltempo sulle regioni estreme, specie sulla Sicilia, a partire già dalla giornata odierna.

Iniziamo con la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina:

Maltempo in arrivo all'estremo sud, specie su Sicilia orientale e sud Calabria con piogge anche intense e neve sopra i 400 metri in Calabria e 600 metri in Sicilia. Rovesci nevosi anche lungo il medio e alto Adriatico sopra i 100-150 metri, ma possibili localmente anche in pianura e sulle coste. Rovesci anche sulla Sardegna orientale, nevosi sopra i 650 metri, sul resto d'Italia tempo freddo, ventoso, ma asciutto.

Dal punto di vista termico, queste sono le temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi, mercoledi 8 febbraio:

Valori quasi ovunque inferiori a 5° in Valpadana e sottozero nelle aree interne dell'Appennino centrale. Leggermente più mite il basso Tirreno e la Sardegna con 10-11°.

Domani, giovedi 9 febbraio, si prevede l'apice del freddo e del maltempo su alcune regioni, ma ne parleremo nell'arco della mattinata su MeteoLive!

