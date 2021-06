METEO: SUPER CALDO in azione su gran parte d'Italia, pochi i TEMPORALI

Diamo subito un'occhiata all'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Italia:

L'avvezione bollente africana è visibile dalle nubi medio-alte ed intrise di sabbia che stanno interessando il centro-sud. Al loro interno è possibile anche qualche temporale a base alta che al suolo porta solo poche gocce di pioggia.

Aria relativamente meno calda è giunta invece al nord a sèguito della coda perturbata che ieri pomeriggio ha dato temporali anche forti sul Piemonte. Questa situazione resterà inalterata fino alla giornata di venerdi: il nord potrà sperare in qualche temporale, mentre il meridione e la Sicilia resteranno ingabbate in una lunga ondata di caldo con temperature anche superiori a 40° su alcune regioni.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata odierna, ovvero lunedi 21 giugno, primo giorno dell'estate astronomica:

I temporali prenderanno di mira nel pomeriggio-sera la Val d'Aosta e l'alto Piemonte, sconfinando forse su limitati settori delle alte pianure. Qualche piovasco al mattino sarà possibile in Liguria, ma si attenuerà in giornata. Per il resto sole e molto caldo al sud dove transiteranno nubi medio-alte di matrice africana con sabbia in sospensione.

Dal punto di vista termico, questi sono i valori attesi alle 15 di oggi pomeriggio:

41° nelle zone interne del Catanese, 40° sul Foggiano, 38° sul resto della Puglia e sulla bassa Lucania, 35-36° sul medio versante adriatico e sull'Emilia Romagna, 34° sul Lazio.

Per domani, martedi 22 giugno, nessun cambiamento: ancora rischio di temporali su Alpi, Prealpi e forse sulle alte pianura di Piemonte e Lombardia, gran caldo al merdione e sulla Sicilia.

