METEO: spiccata variabilità con PIOGGE su alcune regioni, ma il peggio è passato

RISVEGLIO spettacolare al Sestriere (TO): i cirrostrati si arrossano nel cielo dell'alba ad annunciare l'arrivo di una perturbazione che però dispenserà ben poche nevicate sulla zona:

SITUAZIONE: un vortice depressionario insiste sul meridione dispensando piogge e temporali, in queste ore soprattutto sulla Campania, ma nel corso della giornata coinvolgeranno soprattutto il settore jonico.



Nel contempo un'altra perturbazione si affaccia da ovest e coinvolgerà le nostre regioni nord-occidentali e quelle del versante tirrenico tra il pomeriggio odierno e la mattinata di sabato.



La rotazione delle correnti a WNW ne ridimensionerà comunque gli effetti, limitandoli ai versanti occidentali. Ecco i fenomeni previsti dal modello europeo per la mattinata odierna, notate i temporali previsti al sud e le spruzzate di neve in verde su ovest Alpi:

Nel pomeriggio-sera la fenomenologia si estenderà a gran parte del nord-ovest e comincerà a coinvolgere le regioni tirreniche:

Tra la notte e la mattinata di sabato 12 dicembre ecco il fronte localizzarsi lungo le regioni tirreniche con i suoi fenomeni anche a carattere di rovescio, coinvolte marginalmente anche Liguria ed Emilia con qualche spruzzata di neve in Appennino dalle quote medie, così come per effetto stau nevicherà sulle zone di confine valdostane occidentali:

EVOLUZIONE: domenica i fenomeni si localizzeranno sul basso Tirreno e più marginalmente anche sul resto del meridione, mentre andranno liberandosi i cieli del resto d'Italia. Tra domenica sera e l'alba di martedì modesta rimonta di un cuneo di alta pressione e bel tempo su tutto il Paese, ma con probabile ritorno delle nebbie sul catino padano.



PEGGIORAMENTO: un primo modesto corpo nuvoloso interverrà da ovest tra martedì 15 e mercoledì 16 ma con conseguenze modeste e limitate al nord-ovest (sporadiche piogge). Un secondo fronte, più attivo, transiterà invece tra giovedì 17 e venerdì 18 portando precipitazioni su gran parte del Paese, ma soprattutto al nord e sul Tirreno, nevose sulle Alpi oltre i 1200-1500m.



OGGI: da notare le nebbie sul catino padano che andranno dissolvendosi ad ovest a causa dell'aumento delle nubi che andrà a determinare anche qualche precipitazione nel corso del pomeriggio. Attenzione ai temporali che potranno svilupparsi sul meridione, al momento presenti in Campania, ma previsti soprattutto sulle regioni joniche, tendenza in serata a peggioramento lungo le regioni tirreniche e la Sardegna.

