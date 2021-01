METEO spesso turbolento almeno sino a martedì: domenica ATTENZIONE al Tirreno!

SITUAZIONE: l'Italia è interessata da un flusso di correnti instabili, a tratti perturbate, in cui trovano ospitalità diverse perturbazioni. La prima è transitata nella notte scorsa e lascerà oggi qualche strascico lungo il Tirreno e il nord-est, l'altra è attesa per domenica, ma coinvolgerà essenzialmente il centro e il sud, favorendo anche fenomeni intensi lungo le regioni tirreniche, come mostra questa mappa, al nord tempo asciutto, salvo qualche fenomeno sporadico sull'Emilia-Romagna al mattino:

LUNEDI 25 una nuova perturbazione raggiungerà l'Italia da WNW portando neve sulle Alpi, ma anche brevi episodi nevosi non sono esclusi nel corso della mattinata su parte della pianura emiliana, su Veneto orientale, Friuli Venezia Giulia e fondovalle alpini. Nel pomeriggio i fenomeni si concentreranno al centro e sulla Campania, risultando nevosi in Appennino oltre gli 800-1000m, qui i fenomeni attesi tra la notte e l'alba di lunedì e poi quelli nelli mattinata:

MARTEDI 26 il fronte terminerà la sua corsa sul meridione dove porterà precipitazioni diffuse, specie sulle regioni estreme, cioè sullo Jonio, altrove tempo in miglioramento ma un po' più freddo, specie in montagna. Sino a mercoledì 27 al sud, specie su Molise, Puglia e Lucania, l'afflusso di aria fredda potrebbe generare qualche rovescio di neve a quote collinari. Qui una mappa prevista per la mattinata di martedì 26 dal modello europeo:

RIALZO TERMICO: da giovedì 28 la temporanea rimonta di un cuneo di alta pressione porterà un miglioramento ulteriore del tempo e un rialzo delle temperature, specie sul Tirreno e al nord-ovest. Nel fine settimana 30-31 gennaio potrebbero però tornare le piogge a partire dal nord. Seguite gli aggiornamenti.



E la SVOLTA di FEBBRAIO? I modelli la contemplano ancora, anzi "sotto traccia" evidenziano un tentativo di blocco delle correnti atlantiche e il rientro di aria fredda da est sull'Europa centrale e parte dell'Italia a partire dal 3-5 febbraio. La previsione però è ancora largamente da verificare, seguite i nostri aggiornamenti!

