Meteo: spazio al SOLE ma attenzione alle NEBBIE nelle valli!

SITUAZIONE: un promontorio anticiclonico regala una giornata sostanzialmente soleggiata sul territorio italiano, pur con il disturbo arrecato da nebbie localmente fitte e congelantesi sul catino padano, che risparmiano unicamente le isole di calore cittadine. Da ovest si affaccia comunque una debole perturbazione che oggi riuscirà al massimo a determinare qualche passaggio nuvoloso a quote elevate tra nord e centro. Qui sotto l'alba di stamane in una zona libera da nebbie.

Qui il tempo di oggi secondo il modello europeo, notare ancora le residua ventilazione da nord al meridione, freddo anche pomeridiano nelle aree interessate da nebbia:

EVOLUZIONE: già da martedì il fronte sulla Francia coinvolgerà il nord, specie il settore occidentale, con nuvolaglia e qualche piovasco, che si accentuerà nella giornata di mercoledi, quando le piogge diverranno un po' più frequenti e diffuse, coinvolgendo soprattutto Liguria di Levante e Toscana, come si vede nella sequenza delle mappe qui sotto, qualche nevicata oltre i 900m lungo le Alpi centro occidentali:

TRA GIOVEDI e VENERDI: una corrente umida dai quadranti meridionali investirà le isole maggiori e la Liguria, favorendo sino a venerdi annuvolamenti irregolari e qualche debole precipitazione, per il resto il sole si imporrà sugli annuvolamenti e non farà freddo.



FINE SETTIMANA: tra sabato e domenica perturbazione in transito tra nord e centro con qualche pioggia sparsa e neve sulle Alpi in media oltre i 1200m. Al sud generalmente asciutto.



PROSSIMA SETTIMANA: probabile affondo perturbato tra la Vigilia e il giorno di Natale con precipitazioni in trasferimento dal nord verso il resto d'Italia, seguite da un calo termico. In seguito altre depressioni in arrivo con possibili nevicate a quote basse al nord, da confermare. Si tratta infatti solo di una prima bozza previsionale per le vacenze, seguite gli aggiornamenti!

