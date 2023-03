Meteo: solo così il MALTEMPO potrà colpire anche il nord entro fine mese!

Il peggioramento tra domenica 19 e martedì 21 marzo interesserà in maniera molto blanda il settentrione , la zona d'Italia che più di tutte sta soffrendo gli effetti di una siccità che ormai potremmo tranquillamente definire storica.

Occorre ben altro che un fronte fiaccato dall'alta pressione e correnti da W sbilenche per registrare fenomeni rilevanti e diffusi sul settentrione. Già, direte, ma allora quando si potranno vedere?



Non certo con questa configurazione barica prevista per metà settimana : tese correnti occidentali che al massimo porteranno qualche precipitazione sui settori alpini di confine e sulla Toscana e l'estremo levante ligure:

E dunque? Dovremo attendere una rotazione delle correnti lungo i meridiani perchè il nord benefici di pioggia e paradossalmente anche il modo più difficile per ottenerla, perchè necessita di incastri precisi e di una depressione al suolo che sostenga la saccatura, ma al momento appare l'unica via.

Il problema è che, anche con quel tipo di configurazione barica, la carta perfetta si vede solo scavando tra i meandri dei modelli, eccola:

Una carta così ormai è diventata merce rara, così pioverebbe sicuramente, e tanto! Invece ecco cosa ci presentano i modelli tra sabato 25 e domenica 26 marzo:

Che tradotto significa: FOEHN al nord-ovest e generale assenza di fenomeni a sud delle Alpi con buona pace degli agricoltori e rischio di incendi boschivi. Ci sono poi una miriade di ipotesi per gli ultimissimi giorni del mese, c'è chi vede altri tentativi da ovest (che facilmente non troveranno poi riscontro nella realtà) e chi ci vede addirittura lo spettro dell'anticiclone invadente:

RIASSUMENDO:

al nord sono decisamente tempi duri, anzi TEMPI SECCHI ma la via d'uscita a nostro avviso può arrivare più facilmente da nord in questa fase, occorre aria fredda che generi contrasti e faccia "reagire" il mare, si spera che non sia sempre il foehn a vincere, una situazione da monitorare ma sempre molto preoccupante per il settentrione. Intanto sino a domenica 26 la pioggia VERA e DIFFUSA resterà un miraggio.