Meteo: solleone IMPLACABILE con qualche improvviso TEMPORALE

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento delle ultime ore in Europa:

Si allontana verso levante il "velenoso" corpo nuvoloso che ieri pomeriggio ha dato temporali di tipo MCS sul nord Italia, dove ci sono stati anche danni per il forte vento. La cella temporalesca ha attraversato tutto il nord per poi spegnersi in serata sull'alto Adriatico.

Oggi non dovremo avere una replica di questo tipo, ma alcuni temporali saranno ancora possibili su parte delle regioni settentrionali.

La prima mappa mostra il soleggiamento atteso oggi in Italia, tra le 9 e le 16:

Oggi il rischio di temporali dovrebbe essere più contenuto rispetto a ieri e riguardare solo le Alpi centro-orientali e le aree di pianura adiacenti. Qualche temporale pomeridiano non si può comunque escludere sull'Appennino centro-settentrionale, per il resto gran sole.

Dal punto di vista termico, ancora valori da capogiro specie sulle Isole e al sud. Ecco le temperature previste al suolo per le ore 15 di oggi, martedi 5 luglio.

Al nord qualche grado in meno rispetto a ieri, ma sempre molto caldo. Al centro e al sud ancora caldo atroce con punte di 40° nel Foggiano e 41° nelle aree interne della Sicilia.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per domani, mercoledi 6 luglio, sempre tra le 9 e le 16:

Temporali in sviluppo sull'Appennino centro-settentrionale nel pomeriggio e su parte dell'arco alpino, per il resto ancora soleggiato. Temperature in leggero calo anche al centro.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località