METEO: SOLE e CALDO ma ancora qualche temporale, ecco dove

L'immagine satellitare in movimento mostra molto bene la spallata dell'alta pressione nei confronti delle correnti instabili che vengono deviate verso levante:

La perturbazione che vedete scendere sull'Europa centrale non avrà effetti da noi, ma verrà anch'essa deviata dall'alta pressione verso l'Europa orientale.

Tutto concorre quindi per l'avvio del primo episidio estivo stagionale che secondo le mappe attuali dovrebbe durare per gran parte della settimana prossima.

Per ciò che concerne la giornata odierna, sabato 12 giugno, residue correnti settentrionali toccheranno ancora le regioni meridionali dove si accenderà qualche temporale nel pomeriggio:

I fenomeni interesseranno essenzialmente la Calabria, la Lucania e la Sicilia interna durante il pomeriggio. Sul resto d'Italia sole e caldo, a parte qualche isolato colpo di tuono sulle Alpi occidentali ed orientali.

Ancora un po' di vento da nord sul basso Adriatico e il meridione, ventilazione debole variabile altrove con temperature in graduale aumento.

La giornata di domenica 13 giugno si presenterà stabile e soleggiata quasi ovunque:

Da segnalare solo il modesto sviluppo di nubi cumuliformi nelle zone interne associate a qualche sporadico rovescio, in attenuazione in serata. Temperature in ulteriore aumento con caldo moderato in Italia.

