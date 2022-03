Meteo: SOLE ancora protagonista, ma avanza una perturbazione

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare che ci mostra il tempo delle ultime ore in Europa:

Rispetto a ieri non ci sono novità di rilievo. Il mostro anticiclonico continua a negare nubi e piogge su gran parte del nostro Continente. Solo la Penisola Iberica presenta un sistema nuvoloso che si pavoneggia e che potrebbe interessare il settore centro-meridionale italico tra domenica 27 e lunedi 28 marzo.

La prima mappa mostra il soleggiamento atteso per oggi, venerdi 25 marzo, tra le 9 e le 15:

Ancora tutto sereno a parte sottili velature sul Tirreno ed un aumento della nuvolosità alta e sottile sulla Sardegna. Temperature miti di giorno.

Questo invece è il soleggiamento previsto in Italia tra le 9 e le 15 della giornata di domani, sabato 26 marzo:

Un'area nuvolosa avanzerà verso la Sardegna, ma si tratterà di nubi medio-alte senza piogge. Velature in aumento anche su Sicilia e medio-basso Tirreno, per il resto nessun cambiamento. Scirocco in rinforzo sulle Isole, clima molto mite.

Tra domenica e lunedi qualche pioggia al centro, al sud e sulla Sardegna, ancora secco sulle altre regioni.

