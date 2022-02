Meteo: SMAGLIATURE nell'alta pressione con qualche PIOGGIA, vediamo dove...

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

Si nota un debole corpo nuvoloso che sta attraversando la nostra Penisola. Una seconda debole perturbazione sta interessando le Isole Britanniche e determinerà qualche pioggia al sud tra domenica 6 e lunedi 7 febbraio. Si tratta di disturbi che vengono portati all'alta pressione.

Nel corso della settimana prossima la figura stabilizzante tenderà a rinforzarsi, mettendo a sedere qualunque tipo di fenomeno da nord a sud.

Andiamo però con ordine: questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 20 di questa sera:

Deboli piogge o piovaschi interesseranno la Liguria, in spostamento verso Toscana, Umbria occidentale ed alto Lazio, ma si tratterà davvero di poca cosa. Qualche pioviggine non si esclude anche sulle pianure della Lombardia, per il resto tempo asciutto e in parte soleggiato.

Queste invece sono le precipitazioni attese per domani, sabato 5 febbraio:

Deboli piogge o piovaschi interesseranno il centro, in modo particolare le Marche e l'Abruzzo. Qualche pioviggine anche sul Tirreno, per il resto tempo asciutto e mite.

