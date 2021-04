METEO: sino a domenica nord prigioniero dell'instabilità, a tratti coinvolto anche il centro, CALDO al sud

SITUAZIONE: un flusso di correnti instabili da WSW investe oggi soprattutto le regioni centrali e marginalmente il nord, provocando rovesci frequenti su Toscana, Umbria, zone interne di Marche ed in parte anche sul Lazio ed Abruzzo interni nel pomeriggio, nuvolaglia ma solo sporadici fenomeni al nord e su Molise e Gargano, nubi alte e stratificate di passaggio sul resto del sud senza conseguenze; in rialzo i valori termici al sud, qui la mappa riassuntiva dei fenomeni sino alle 18:

EVOLUZIONE: giovedì flusso da sud ovest più marcato e localizzazione dei fenomeni al nord e sul versante centrale tirrenico con possibile linea temporalesca tra Sardegna e Lazio, fenomeni più intensi ed organizzati sul settentrione, come si nota da questa mappa riassuntiva dei fenomeni previsti tra le 7 e le 19:

EVOLUZIONE SUCCESSIVA: venerdì ancora condizioni di instabilità al nord ma con fenomeni meno importanti e contemporaneo ulteriore rialzo delle temperature al centro e soprattutto al sud. Nel fine settimana un fronte freddo si avvicinerà al settentrione da ovest portando piogge e temporali anche importanti, preceduti da un richiamo di aria calda che investirà il centro e soprattutto il sud portando le temperature anche su valori prossimi ai 30°C sulle zone interne, come si nota da questa mappa termica a 1500m prevista per sabato pomeriggio 1° maggio:

PRECIPITAZIONI: da notare la distribuzione dei fenomeni nel pomeriggio di sabato con i temporali anche intensi previsti al nord-ovest in movimento verso il nord-est e ancora una mattinata di domenica piovosa su gran parte del nord oltre il Po:

PROSSIMA SETTIMANA: tempo migliore al nord grazie alla rotazione delle correnti da WNW ma sempre un po' variabile, rovesci in arrivo lunedì sul basso Tirreno, per il resto tempo discreto, temperature in calo al centro e al sud, in moderato rialzo al nord. Seguiranno dettagli!

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (pioggia/neve)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE

--------------------------------------------------------------------